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Лавров обсудил с белорусским послом предстоящий саммит БРИКС в Казани

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Подготовку к предстоящей коллегии МИД России и Белоруссии, саммит БРИКС в Казани и участие российской стороны в минской конференции по безопасности обсудил российский министр иностранных дел Сергей Лавров с послом Белоруссии в РФ Александром Рогожником, сообщило посольство РФ в Белоруссии в понедельник.

"14 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров принял посла Беларуси Александра Рогожника", - сказано в сообщении. В нем отмечается, что Рогожник в июле занял пост руководителя белорусской дипмиссии в Москве.

"Затронута тематика подготовки совместного заседания коллегий МИД России и МИД Беларуси в текущем году и намеченной на 31 октября - 1 ноября в Минске второй Международной конференции по евразийской безопасности", - говорится в сообщении.

"Особое внимание было уделено предстоящему 22-24 октября в Казани саммиту БРИКС, в котором планируется участие президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в качестве приглашенного гостя российского председательства в объединении", - проинформировали в российском посольстве.

Там добавили, что сторонами "подтверждено обоюдное намерение наращивать российско-белорусские контакты по всем каналам, в том числе с прицелом на формирование новой архитектуры евразийской безопасности, а также противодействие санкционной и юридической агрессии коллективного Запада".

БРИКС Сергей Лавров Белоруссия МИД РФ Казань
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