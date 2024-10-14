Инфляция в Индии в сентябре ускорилась до максимума с начала года

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Темпы роста потребительских цен в Индии в сентябре ускорились до максимума с начала текущего года.

Согласно официальным данным, инфляция в прошлом месяце составила 5,49% в годовом выражении по сравнению с 3,65% в августе. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал ускорение инфляции в сентябре до 5%.

Темпы повышения потребительских цен в стране вновь превысили целевой показатель Резервного банка Индии (RBI) в 4%. В первые два месяца третьего квартала они были ниже этой отметки.

Рост стоимости продуктов питания в сентябре ускорился до 9,24% с 5,66% в августе, в частности, цены на овощи подскочили на 35,99%. Коммунальные услуги подорожали на 2,78% (2,66% в августе).

Инфляция в Индии в помесячном выражении в сентябре составила 0,6%. В августе она была нулевой.