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Инфляция в Индии в октябре ускорилась до максимума за 14 месяцев

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Темпы роста потребительских цен в Индии в октябре ускорились до максимума с августа 2023 года.

Согласно официальным данным, инфляция в прошлом месяце составила 6,21% в годовом выражении по сравнению с 5,49% в сентябре. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал ускорение инфляции до 5,81%.

Темпы повышения потребительских цен в стране превышают целевой показатель Резервного банка Индии (RBI) в 4%.

Рост стоимости продуктов питания в октябре ускорился до 10,87% с 9,24% месяцем ранее, в частности, цены на овощи подскочили на 42,18%. Коммунальные услуги подорожали на 2,81% (2,78% в сентябре), тогда как топливо и электроэнергия подешевело на 1,39% (в сентябре снижение составило 1,61%).

Инфляция в Индии в помесячном выражении в октябре составила 1,34%. В сентябре она равнялась 0,6%.

Индия
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