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Генсек ООН опечален гибелью многих мирных жителей на севере сектора Газа

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил сожаление в связи с большим числом жертв и пострадавших на севере сектора Газа из-за действий Израиля, заявил в понедельник представитель генсека международной организации Стефан Дюжаррик.

"Генсек осуждает большое число жертв и пострадавших среди гражданского населения при активизировавшемся наступлении Израиля на севере сектора Газа", - приводят западные СМИ слова Дюжаррика.

Он добавил, что генсек ООН "решительно призывает все стороны конфликта соблюдать международное право и подчеркивает, что нужно защищать и уважать гражданское население в любое время".

Ранее вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис призвала Израиль сделать больше для облегчения доставки гуманитарной помощи в северную часть сектора Газа на фоне сообщений Всемирной продовольственной программы ООН о том, что помощь не поступала в эту часть сектора почти две недели.

"Гражданские лица должны быть защищены и иметь доступ к продовольствию, воде и медикаментам. Международное гуманитарное право должно соблюдаться", - написала Харрис в социальных сетях.

Антониу Гутерриш ООН Израиль Газа
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