США призвали Израиль улучшить гуманитарную ситуацию в секторе Газа

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Израилю следует за месяц улучшить гуманитарную ситуацию в секторе Газа, если он хочет продолжать стабильно получать американское оружие, сообщает во вторник The Times of Israel со ссылкой на направленное Вашингтоном письмо израильским властям.

"Израиль должен, начиная с сегодняшнего дня и в течение 30 дней, принять рад мер для решения проблемы ухудшающейся гуманитарной ситуации", - цитирует газета письмо, которое шеф Пентагона Ллойд Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен направили министру по стратегическим вопросам Израиля Рону Дермеру.

Требования Остина и Блинкена включают в себя увеличение поставок гуманитарной помощи в сектор Газа к началу зимы, совершенствование маршрута доставки помощи из Иордании и завершение проводимой израильскими военными "изоляции" северной части анклава.

В письме говорится, что в последние месяцы гуманитарная ситуация в секторе Газа значительно ухудшилась, в частности, в Вашингтоне наблюдают уменьшение поставок помощи в анклав.