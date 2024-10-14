Песков заявил об опасении стран ЕС из-за реакции РФ на их роль в конфликте на Украине

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страны Европы опасаются реакции России на рост степени их вовлеченности в конфликт на Украине, сообщается в статье, опубликованной в понедельник в газете "Известия".

"Они испытывают опасения, ибо российская сторона открыто заявила о том, какая может быть наша реакция на такое стремительное повышение степени их вовлеченности в конфликт", - сказал он, отвечая на вопрос издания о том, говорят ли последние сообщения иностранных СМИ об изменении отношения европейских государств к конфликту.

В остальном изменений в данной ситуации нет, добавил Песков.

Пресс-секретарь российского президента также отметил, что ЕС продолжает оказывать Киеву поддержку, а фактически прямо и косвенно вовлечена в ситуацию на Украине.