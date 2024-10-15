Глава МИД Финляндии сообщила о начинающейся усталости Европы от поддержки Украины

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В европейских странах начинают испытывать усталость от продолжения поддержки Украины, сказала Financial Times. глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

"У Украины есть поддержка, но, когда же будет достаточно?" - отметила она.

Отвечая на вопрос об усталости, она подтвердила, что проблема реальна, она продолжает расти и в итоге может подорвать веру европейцев в необходимость продолжения этой поддержки.

По мнению Валтонен, западным странам следует усиливать санкции, направленные на российскую экономику. Финляндия, Дания, другие балтийские страны обсуждают пути усиления санкций, в частности против российского торгового флота, однако, считает она, отдельные меры могут противоречить международному праву.