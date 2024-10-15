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Израиль запросил у США систему ПРО THAAD несколько недель назад

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Израиль запросил у Вашингтона усовершенствованную систему противоракетной обороны THAAD несколько недель назад, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя Минобороны США и осведомленный источник.

По данным собеседников телеканала, запрос от Израиля поступил почти сразу после израильского удара, в результате которого 27 сентября погиб лидер "Хезболлы" Хасан Насралла.

В воскресенье Пентагон объявил, что размещает в Израиле батарею THAAD.

Ранее США разместили систему ПРО THAAD на Ближнем Востоке вскоре после нападения ХАМАСА на Израиль 7 октября 2023 года.

Через несколько дней после убийства Насраллы, 1 октября, Иран запустил более 180 баллистических ракет по Израилю. Хотя многие ракеты были перехвачены, несколько все же проникли сквозь израильскую систему противовоздушной обороны.

THAAD Израиль Иран
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