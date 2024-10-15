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В КСИР предупредили о досягаемости американских баз для оружия Ирана

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Иран располагает вооружениями, которые способны достать военные объекты США на Ближнем Востоке, заявил телеканалу Press TV советник командующего Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Эбрахим Джаббари.

"Американцам следует знать: если они явятся на поле боя и захотят действовать против Ирана, их базы, интересы и корабли будут в пределах досягаемости нашего оружия", - сказал он.

При этом он выразил сомнение в том, что Вашингтон пойдет на открытую конфронтацию с Тегераном. "Хотя американцы поддерживают Израиль, вряд ли они совершат глупость и вступят в конфликт с Ираном", - сказал Джаббари.

Кроме того, он заявил, что Израилю не удалось добиться военных целей в ходе боев в секторе Газа и Ливане.

1 октября КСИР в рамках операции "Истинное обещание 2" запустил по Израилю большое количество ракет. В КСИР заявили, что провели атаку в отместку за погибших от израильских атак. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным. Пентагон 13 октября объявил, что размещает в Израиле батарею противоракетной системы THAAD.

Хроника 07 октября 2023 года – 15 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
THAAD Израиль Иран КСИР США Эбрахим Джаббари
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