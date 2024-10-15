Ericsson вернулся к чистой прибыли в III квартале

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson AB зафиксировал чистую прибыль в третьем квартале 2024 года, выручка компании слабо снизилась, но превзошла прогнозы рынка.

Как говорится в пресс-релизе Ericsson, чистая прибыль в июле-сентябре составила 3,81 млрд шведских крон ($365,3 млн) по сравнению с убытком в размере 30,67 млрд крон за аналогичный период предыдущего года.

Убыток годом ранее был вызван разовым списанием, связанным с покупкой поставщика облачных услуг Vonage Holdings, в размере 31,9 млрд крон.

Квартальная выручка Ericsson уменьшилась на 4% до 61,8 млрд крон. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 61,6 млрд крон.

Органическое снижение продаж составило 1%. В том числе в Северной Америке продажи взлетели на 55%, а в Юго-Восточной Азии, Океании и Индии показатель рухнул на 43%, в Северо-Восточной Азии – на 29%, на Ближнем Востоке и в Африке – на 22%. В Европе и Латинской Америке продажи увеличились на 1% в органическом выражении.

Глобальные продажи оборудования для телекоммуникационных сетей уменьшились на 4% до 40 млрд крон, в сегменте облачного ПО и услуг снижение также составило 4% до 15 млрд крон, в сегменте беспроводных решений для бизнеса продажи сократились на 5% до 6,3 млрд крон.

Маржа EBITA, ключевой показатель рентабельности операций, в третьем квартале подскочила до 12,6% по сравнению с 7,3% годом ранее. Эксперты ожидали этот показатель на уровне 10%.

Акции Ericsson дорожают на 6,7% на торгах в Стокгольме во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла на 32,5%.