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Ericsson увеличил квартальную чистую прибыль на 41%

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson AB увеличил чистую прибыль в четвертом квартале 2024 года на 41%, выручку - на 1%.

В октябре-декабре чистая прибыль компании составила 4,78 млрд шведских крон ($435 млн) против 3,39 млрд крон годом ранее. Результат оказался существенно хуже консенсус-прогноза опрошенных FactSet экспертов, который составлял 7,05 млрд шведских крон.

Квартальная выручка Ericsson составила 72,91 млрд крон против 71,88 млрд крон годом ранее, что совпало со средним прогнозом аналитиков. Органический рост продаж составил 2%.

Продажи компании в Северной Америке подскочили на 53%, в Европе и Латинской Америке - увеличились на 1%. Между тем в Юго-Восточной Азии, Океании и Индии показатель упал на 28%, в Северо-Восточной Азии - на 22%, на Ближнем Востоке и в Африке - на 19%.

Глобальные продажи в сегменте оборудования для телекоммуникационных сетей в минувшем квартале увеличились на 4%, до 46,8 млрд крон, органический рост продаж этого направления в Северной Америке составил 70%. Ключевой показатель рентабельности операций в этом сегменте - 49,1%, превысил прогноз (47-49%).

Продажи Ericsson в сегменте облачного ПО и услуг уменьшились на 1%, до 19,5 млрд крон.

По прогнозу компании, в первом квартале продажи в обоих сегментах будут на уровне, среднем для этого периода за последние три года.

Дивиденды Ericsson по итогам 2024 года составят 2,85 кроны на акцию по сравнению с 2,7 кроны на акцию в 2023 году.

Акции Ericsson подорожали на 61,4% за последние 12 месяцев.

Ericsson Швеция
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