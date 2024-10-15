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Goldman Sachs увеличил чистую прибыль в III квартале в 1,5 раза

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Американский банк Goldman Sachs Group Inc. увеличил чистую прибыль в третьем квартале в 1,5 раза, что оказалось существенно лучше прогнозов рынка.

Как говорится в пресс-релизе Goldman, чистая прибыль в июле-сентябре составила $2,78 млрд, или $8,4 в расчете на акцию, по сравнению с $1,88 млрд, или $5,47 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков для этого показателя составлял $6,89 на акцию.

Квартальная выручка Goldman Sachs увеличилась на 7,5% до $12,7 млрд при среднем прогнозе экспертов в $11,77 млрд.

Чистый процентный доход банка в минувшем квартале подскочил на 70% до $2,62 млрд, непроцентные доходы уменьшились на 2% до $10,08 млрд.

Отчисления в резервы на возможные потери по ссудам выросли до $397 млн с $7 млн годом ранее.

Выручка подразделения глобальных рынков Goldman Sachs в третьем квартале выросла на 7% до $8,55 млрд. В том числе доход от операций на рынках активов с фиксированной доходностью, валютном и сырьевом (FICC) снизился на 12% до $2,96 млрд, доход от операций с акциями повысился на 18% до $3,5 млрд.

Комиссионные банка в сфере инвестиционно-банковских услуг выросли на 20% до $1,87 млрд.

Выручка Goldman Sachs в сфере управления активами, в том числе состоятельных клиентов, увеличилась на 16% до $3,75 млрд.

Совет директоров банка одобрил выплату квартальных дивидендов в размере $3 на акцию. В минувшем квартале Goldman Sachs вернул акционерам $1,98 млрд, в том числе $1 млрд за счет обратного выкупа акций и $978 млн в виде дивидендов.

Акции Goldman Sachs прибавляют в цене 3,2% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла на 35,5%.

Goldman Sachs
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