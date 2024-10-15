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Четыре IT-компании США инвестируют более $8 млрд в дата-центры в Великобритании

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Правительство Великобритании заручилось инвестициями на общую сумму 6,3 млрд фунтов стерлингов ($8,2 млрд) от четырех американских технологических компаний на проекты, связанные с центрами обработки данных (ЦОД), пишет газета The Wall Street Journal.

В частности, оператор дата-центров CyrusOne, поддерживаемый инвесткомпанией KKR & Co., планирует направить 2,5 млрд фунтов на британские проекты, которые должны начать работу к четвертому кварталу 2028 года. Поставщик облачных услуг ServiceNow вложит 1,15 млрд фунтов за пять лет в расширение ЦОД и офисных пространств в Лондоне и Ньюпорте.

CloudHQ построит новый кампус ЦОД стоимостью 1,9 млрд фунтов в Дидкоте (Оксфордшир), а CoreWeave инвестирует 750 млн фунтов в облачную ИИ-инфраструктуру.

Министр по делам науки, инноваций и технологий Великобритании Питер Кайл отмечает, что власти страны считают ЦОД критически важной инфраструктурой для британской экономики.

"Дата-центры обеспечивают нашу повседневную жизнь и стимулируют инновации в растущие сектора экономики, такие как ИИ", - отметил министр.

В прошлом месяце американская инвесткомпания Blackstone Inc. заявила о намерении инвестировать 10 млрд фунтов в строительство дата-центров в Англии, а "дочка" Amazon.com Inc. в сфере облачных услуг – Amazon Web Services – обязалась инвестировать 8 млрд фунтов за пять лет в развитие собственной инфраструктуры ЦОД в Великобритании.

CyrusOne KKR & Co. ServiceNow CloudHQ CoreWeave Великобритания США
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