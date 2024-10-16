ЦАХАЛ заявила, что Ливан выпустил в сторону Израиля 50 снарядов

Жертвами ударов Израиля по Ливану за сутки стал 41 человек

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в Цфате и его окрестностях сработали сирены из-за запущенных из Ливана снарядов.

"После того, как некоторое время назад в районе Верхней Галилеи прозвучали сирены, было обнаружено около 50 снарядов, летевших из Ливана на территорию Израиля", - говорится в сообщении в телеграм-канале израильских военных.

Отмечается, что снаряды были перехвачены. О жертвах и ущербе не сообщается.

Ранее ЦАХАЛ проинформировала, что два беспилотных летательных аппарата перескли территорию Израиля со стороны Ливана.

"В этом районе были обнаружены упавшие цели. Сообщений о пострадавших не поступало", - заявили военные.

По их данным, всего за минувшие сутки с территории Ливана в Израиль было запущено свыше 90 снарядов.

"По состоянию на 23:00, сегодня (вторник, 15 октября) около 95 снарядов, выпущенных террористической организацией "Хезболла", попали из Ливана в Израиль", - заявили в Армии обороны Израиля.

Тем временем власти Ливана сообщили, что по меньшей мере 41 человек был убит и 124 ранены в результате атак Израиля на Ливан во вторник. По данным Тегерана, только за последние 24 часа Израиль совершил 146 нападений на Ливан. С начала "израильской агрессии" зафиксировано 10 тыс. 12 налетов.

Заместитель генсека "Хезболлы" Наим Кассем заявил, в свою очередь, что движение имеет право "нанести удар по любой точке" на территории Израиля.

"Оккупанты стремятся разрушить и ликвидировать все, что стоит на их пути, но сопротивление готово противостоять им", - цитирует видеообращение Кассема телеканал ABC News.

"У нас есть право атаковать любую точку на территории противника, и мы выберем подходящее время и место для этого", - добавил он.