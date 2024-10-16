Что случилось этой ночью: среда, 16 октября

Задержан подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве, Байден встретится с Шольцем, Макроном и Стармером, Лапид призвал атаковать нефтяные месторождения Ирана

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Задержан подозреваемый в организации взрыва автомобиля на юго-западе Москвы, в котором пострадали трое, включая ребенка. У задержанного обнаружен схрон с оружием, сообщили в ГСУ СКР по столице. Московская прокуратура проинформировала, что задержанный - бизнес-партнер потерпевшего.

- Джо Байден планирует встретиться на этой неделе с Олафом Шольцем, Эммануэлем Макроном и Киром Стармером. Как сообщает CNN, лидеры США, Германии, Франции и Британии обсудят продолжение поддержки Украины. Ранее не состоялась встреча западных лидеров с президентом Украины Владимиром Зеленским на немецкой авиабазе "Рамштайн" - Байден отложил поездку из-за урагана "Милтон", обрушившегося на Флориду.

- Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи отменил поездку в США на фоне обострения с КНДР. В Пхеньяне заявили, что более 1,4 млн человек изъявили желание вступить в Корейскую народную армию. Во вторник Север взорвал со своей стороны участки дорог, соединяющих две Кореи.

- Лидер израильской оппозиции призвал атаковать нефтяные месторождения Ирана. По мнению Яира Лапида, это нанесет значительный ущерб иранской экономике, но к глобальному кризису не приведет.

- Число жертв конфликта Израиля и "Хезболлы" в Ливане выросло до 2350 человек.

- Армия обороны Израиля заявила о 50 запущенных со стороны Ливана снарядах. По словам израильских военных, все они были перехвачены. Власти Ливана сообщили о 41 погибшем и 124 пострадавших в результате атак Израиля во вторник.

- США призвали Израиль улучшить гуманитарную ситуацию в секторе Газа. Израильские власти тщательно изучают требования Вашингтона и намерены обсудить поднятые в письме проблемы с американскими коллегами, пишет Axios.