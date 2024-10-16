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Войска Израиля продолжают операции против объектов "Хезболлы" на юге Ливана

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Израильские военные не прекращают рейды на юге Ливана против военных объектов движения "Хезболла", сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

"Войска ЦАХАЛ продолжают ограниченные, локальные, узконаправленные операции против террористической инфраструктуры "Хезболлы" в южном Ливане", - говорится в сообщении.

Военные обнаружили под гражданской застройкой сеть подземных укрытий и спусков в туннели, принадлежавшие подразделению "Хезболлы" "Силы аль-Хаджа Радван". Там были жилые помещения, оружейные комнаты и запасы вооружений. По данным ЦАХАЛ, объект мог использоваться при нападении "Хезболлы" на север Израиля. В среду утром военные уничтожили эти туннели.

Заместитель начальника Генштаба ЦАХАЛ Амир Барам посетил захваченный военными подземный комплекс, который служил командным пунктом для "Сил аль-Хаджа Радвана". Он отметил, что ЦАХАЛ действует в том районе, из которого "Хезболла" планировала нападение на Израиль, и ликвидирует неприятельскую инфраструктуру.

В среду ЦАХАЛ сообщила о десятках ударов по объектам "Хезболлы" в районе города Эн-Набатия. Между тем по информации министерства здравоохранения Ливана среди целей оказался городской муниципалитет - погибли не менее пяти человек, в их числе глава муниципалитета Эн-Набатии Ахмад Каиль. Премьер Ливана Наджиб Микати осудил эти удары, подчеркнув, что израильские военные намерено атаковали муниципалитет.

Микати обвинил международное сообщество в неспособности остановить израильские удары по Ливану, поставив под сомнение целесообразность обращения в Совет безопасности ООН с требованием добиться прекращения огня.

С конца сентября Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы". ЦАХАЛ заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана. Со своей стороны, бойцы "Хезболлы" ежедневно ведут ракетные обстрелы израильской территории.

Хроника 07 октября 2023 года – 16 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Ливан ЦАХАЛ Хезболла
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