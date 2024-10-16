Израиль нанес более десятка ударов по Ливану

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Не менее 15 ракетных ударов нанесла армия обороны Израиля по ливанскому городу Эн-Набатия и его окрестностям, сообщает в среду ливанская газета "Ориан-ле-Жур".

По ее данным, израильтяне выпустили по городу ракеты крупного калибра. На кадрах с места события видны столбы дыма, поднимающиеся в различных районах города и пригородах.

На месте ударов работают медицинские бригады. По первоначальной информации министерства здравоохранения Ливана, среди целей оказался городской муниципалитет - погибли не менее пяти человек, в их числе глава муниципалитета Эн-Набатии Ахмад Каиль.

В свою очередь Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении десятков ударов по объектам "Хезболлы" в районе города Эн-Набатия. Под удары, в частности, попали "командные центры "Хезболлы", склады оружия, которые "Хезболла" разместила рядом с гражданской инфраструктурой, используя мирное население в качестве живого щита", говорится в Telegram-канале Армии обороны Израиля.

С конца сентября Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы". Армия обороны Израиля также заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана. Со своей стороны бойцы "Хезболлы" ежедневно ведут ракетные обстрелы израильской территории.