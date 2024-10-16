Поиск

Компаниям США с "мусорным" рейтингом нужно рефинансировать долг на $2 трлн в 2025-2029 гг.

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Американским компаниям с рейтингами ниже инвестиционного уровня в 2025-2029 гг. необходимо рефинансировать долги на рекордную сумму, которая превышает $2 трлн. Об этом сообщает международное рейтинговое агентство Moody's Ratings.

Это указывает на высокие риски дефолтов в том случае, если рост экономики США замедлится сильнее, чем прогнозируется.

Агентство изучило свыше 3,35 тыс. различных инструментов, включая облигации, займы и возобновляемые кредитные линии, и подсчитало, что в 2025-2029 гг. подлежат погашению долги, имеющие рейтинг, на сумму $2,02 трлн. Это на 8,2% больше, чем $1,87 трлн, которые необходимо будет рефинансировать в 2024-2028 гг.

Однако, если не считать ожидаемого замедления экономического роста, рыночные условия являются благоприятными. Ожидается, что процентные ставки продолжат снижаться, а инвесторы будут демонстрировать интерес к кредитным рынкам.

Между тем одним из потенциальных событий, которое еще больше увеличит потребности рынка высокодоходных облигаций в рефинансировании, является понижение рейтинга Boeing Co. Moody's и S&P Global Ratings рассматривают аэрокосмический гигант на предмет возможного ухудшения рейтинга, поскольку забастовка его профсоюзных рабочих обходится Boeing примерно в $1 млрд в месяц. На прошлой неделе компания заявила, что переговоры с профсоюзами зашли в тупик.

Рейтинги облигаций Boeing от всех трех основных рейтинговых агентств (с учетом Fitch) находятся на самой низкой ступени инвестиционного уровня. То есть в случае ухудшения рейтинга компании, они перейдут в разряд "мусорных". Это затруднит возможности Boeing по привлечению денежных средств, а также лишит бонды значительного пула инвесторов, включая пенсионные фонды, которые могут владеть только долгами с инвестиционным рейтингом, отмечает MarketWatch.

Если рейтинг Boeing будет ухудшен ниже инвестиционного уровня, она станет крупнейшим "падшим ангелом" за всю историю – термин, используемый для описания высококачественной компании, скатывающейся до "мусорного" рейтинга. Объем находящихся в обращении облигаций Boeing превышает $57 млрд.

Moody's также сообщило, что компаниям с рейтингами инвестиционного уровня в 2025-2029 гг. необходимо рефинансировать долги на $1,3 трлн.

Объем выпуска бондов этими компаниями в январе-сентябре вырос на 31% относительно аналогичного периода прошлого года. Средний срок обращения бумаг увеличился до 13,9 года с 12,5 года.

Также аналитики Moody's прогнозируют, что Федеральная резервная система в 2025 году опустит диапазон базовой процентной ставки до 3,25-3,5% годовых с нынешних 4,75-5%. По их оценке, реальный ВВП США в этом году вырастет на 2,4%, в следующем году – на 1,8%.

США Moody's Moody's Ratings
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Тбилиси заявили о проблемах грузинских экспортеров в работе с западными ритейлерами

В Тбилиси заявили о проблемах грузинских экспортеров в работе с западными ритейлерами

Землетрясение магнитудой 6 произошло в Турции

Россия выступает за создание независимого платежно-расчетного механизма ШОС

Мишустин заявил о стратегическом характере партнерства России и КНР в энергетике

Что случилось этой ночью: среда, 16 октября

Председатель ОКНШ Южной Кореи отменил поездку в США на фоне обострения с КНДР

Председатель ОКНШ Южной Кореи отменил поездку в США на фоне обострения с КНДР
Обострение палестино-израильского конфликта

Лидер израильской оппозиции призвал атаковать нефтяные месторождения Ирана

Байден планирует встретиться на этой неделе с Шольцем, Макроном и Стармером

Байден планирует встретиться на этой неделе с Шольцем, Макроном и Стармером
Обострение палестино-израильского конфликта

ЦАХАЛ заявила, что Ливан запустил в сторону Израиля 50 снарядов

В Праге запретили ночные экскурсии для туристов по пабам

В Праге запретили ночные экскурсии для туристов по пабам
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });