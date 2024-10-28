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Boeing разместит акции на сумму около $19 млрд

Boeing разместит акции на сумму около $19 млрд
Фото: Zuma\ТАСС

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Boeing Co. анонсировала размещение обыкновенных и депозитарных акций, которое, как ожидается, позволит компании привлечь капитал на сумму около $19 млрд.

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Как говорится в пресс-релизе Boeing, компания предложит инвесторам 90 млн обыкновенных акций. Стоимость бумаг, исходя из цены акций Boeing на закрытие рынка в пятницу ($155,01), составляет $13,95 млрд.

Кроме того, компания намерена продать депозитарные акции на сумму $5 млрд.

Boeing также даст андеррайтерам возможность дополнительно разместить еще 13,5 млн обыкновенных акций и депозитарные акции на $750 млн, отмечается в пресс-релизе.

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Средства от размещения бумаг Boeing планирует направить на общекорпоративные цели, в том числе на погашение долга, пополнение оборотного капитала, инвестиции и финансирование дочерних компаний.

Ранее в этом месяце компания анонсировала план привлечения капитала на сумму до $25 млрд в следующие три года, а также заключила соглашение с группой банков о привлечении кредита на сумму до $10 млрд.

Акции Boeing прибавляют в цене 0,2% в ходе предварительных торгов в понедельник. С начала текущего года их стоимость снизилась на 40,5%.

Boeing
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