Индонезийский ЦБ неожиданно снизил ключевую ставку на 25 б.п., до 5,75%

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Банк Индонезии неожиданно снизил ключевую процентную ставку 15 января. Ставка по семидневным операциям обратного РЕПО уменьшена на 25 базисных пунктов - до 5,75% годовых. ЦБ удерживал ставку на уровне 6% годовых в течение трех предыдущих заседаний.

Все опрошенные The Wall Street Journal аналитики ожидали, что регулятор не станет менять ее и в этот раз. Консенсус-прогноз опрошенных Trading Economics экспертов также предполагал сохранение ключевой ставки на уровне 6%.

Ставки по депозитам и кредитам overnight были также уменьшены на 25 б.п., до 5% и 6,5% соответственно.

"Это решение согласуется с сохранением низких инфляционных ожиданий на 2025 и 2026 годы - в пределах целевого диапазона 1,5-3,5%, поддержанием курса индонезийской рупии в соответствии с фундаментальными показателями для контроля инфляции и необходимостью содействовать экономическому росту", - заявил глава ЦБ Индонезии Перри Варджийо.

Индонезийская рупия дешевеет после решения ЦБ. Курс доллара США в ходе торгов в среду поднялся на 0,2%, до 16338 рупий.