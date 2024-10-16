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Ставки по ипотеке в США выросли до максимума за два месяца

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам в Соединенных Штатах на неделе, завершившейся 11 октября, подскочил на 16 базисных пунктов и составил 6,52%. Об этом говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA).

Показатель увеличился по итогам третьей недели подряд и достиг максимума за два месяца.

Рост стоимости ипотеки спровоцировали данные о более высокой, чем ожидалось, инфляции в США и сильном рынке труда, что может заставить Федрезерв снижать ключевые процентные ставки более умеренными темпами, пишет Trading Economics.

Число заявок на ипотечные кредиты в США за минувшую неделю рухнуло на 17%, рекордными темпами с начала пандемии коронавируса весной 2020 года. В том числе количество заявок на покупку нового дома сократилось на 7%, а число заявок на рефинансирование имеющейся ипотеки обвалилось на 26%.

США
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