Ставки по ипотеке в США выросли до максимума с середины лета

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам в Соединенных Штатах на неделе, завершившейся 15 ноября, повысился на 4 базисных пункта и составил 6,9%, говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA).

Показатель увеличился по итогам четвертой недели подряд и достиг максимума с начала июля.

Рост стоимости ипотеки стал следствием переоценки участниками рынка вероятности дальнейшего снижения ключевой ставки Федрезерва на фоне победы Дональда Трампа на президентских выборах в США и сильных статданных по американской экономике.

Число заявок на ипотечные кредиты в США за минувшую неделю увеличилось на 1,7% после роста на 0,5% неделей ранее. В том числе количество заявок на покупку нового дома практически не изменилось, а число заявок на рефинансирование имеющейся ипотеки увеличилось на 2%.