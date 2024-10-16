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Лидеры Норвегии и Финляндии ждут долгой заморозки отношений с Россией

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре и президент Финляндии Александр Стубб считают, что отношения с Россией останутся замороженными на долгие годы. Они заявили об этом на совместной пресс-конференции, сообщает Yle.

"Трудно быть оптимистом в отношении того, что в краткосрочной перспективе мы увидим возвращение к более нормальному приграничному сотрудничеству (с Россией), как это было 10-15 лет назад", - сказал Стёре.

Президент Финляндии, в свою очередь, перечислил три фактора, на которых Финляндия основывает свои предположения о России: будет ли Россия продолжать свою внешнюю политику, основанную на так называемой "игре с нулевой суммой"; будет ли Россия продолжать оставаться авторитарной страной; и восстановит ли Россия свой военный потенциал до того же уровня, что и до конфликта на Украине.

"Однако это не исключает, что после окончания войны нам придется искать долгосрочные пути сотрудничества с Россией", - говорит Стубб.

Финляндия Норвегия Украина Александр Стубб Йонас Гар Стере
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