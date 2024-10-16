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В Нигерии число жертв взрыва бензовоза выросло до 147

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В Нигерии число погибших в результате взрыва бензовоза достигло 147, в больницу доставлены еще около ста пострадавших, сообщает Reuters со ссылкой на представителя местной полиции и экстренных служб.

Днем ранее сообщалось о 94 погибших. Некоторые тела обгорели до неузнаваемости. Первых жертв похоронили 16 октября.

Взрыв произошел в штате Джигава в ночь на 15 октября. Бензовоз перевернулся на сельской дороге, из него вытекло топливо. Местные жители стали собирать это топливо. В полиции заявили, что пытались запретить людям подходить к машине, но не смогли удержать толпу. Водитель бензовоза не пострадал, он задержан.

В сентябре в штате Нигер в результате столкновения бензовоза с грузовиком со скотом и пожара погибли 59 человек. Агентство отмечает, что аварии и взрывы бензовозов в Нигерии обычно происходят из-за плохого состояния дорог и самих бензовозов.

Нигерия Джигава
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