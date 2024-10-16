В Нигерии из-за взрыва бензовоза погибли 94 человека

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - На севере Нигерии взорвался перевернувшийся бензовоз, погибли не менее 94 человек, сообщает CNN со ссылкой на представителя полиции. Еще 50 человек получили тяжелые травмы.

Взрыв произошел поздно вечером 15 октября в штате Джигава. По данным полиции, водитель бензовоза не справился с управлением, машина перевернулась, топливо из нее пролилось в придорожную канаву. Местные жители подошли к машине, чтобы собрать топливо, когда произошел взрыв.

В полиции не исключают, что число жертв может возрасти.