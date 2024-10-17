Энергоснабжение Сухума и городов в западной части Абхазии восстановлено после аварии с помощью РФ

В среду вечером большая часть Абхазии осталась без энергоснабжения из-за аварии на линии электропередачи в Очамчирском районе

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Большая часть Абхазии осталась без энергоснабжения из-за аварии на ЛЭП в Очамчирском районе республики в среду вечером.

По просьбе абхазской стороны электроснабжение столицы Абхазии и курортных городов, расположенных в западной части республики - Нового Афона, Гудауты, Гагры и Пицунды восстановлено за счет поставок электроэнергии из России, сообщает пресс-служба абхазской компании "Черноморэнерго".

"Для поддержания нормального функционирования системы до полного восстановления энергоснабжения получен переток электроэнергии из России. Подача электричества в обесточенные из-за аварии районы возобновлена", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что ремонтная бригада, направленная на место аварии, занимается устранением обрыва.

В "Черноморэнерго" уточнили: обрыв высоковольтного провода произошел в Очамчирском районе на участке протяженностью 400 метров. На место происшествия направлена спецтехника.