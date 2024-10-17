Что случилось этой ночью: четверг, 17 октября

Пхеньян подтвердил подрыв двух дорог в Южную Корею, Украине выделили помощь на $425 млн, у побережья Мексики произошло сильное землетрясение

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- КНДР подтвердила разрыв ведущих в Южную Корею дорог со своей стороны границы. Как заявил представитель Министерства обороны КНДР, полностью разорваны автомобильные и железные дороги протяженностью 60 м в селе Камхо провинции Канвон и селе Тоннэ Пханмунского района. Ранее о подрыве дорог сообщало южнокорейское агентство "Ренхап".

- Президент США Джо Байден объявил о выделении пакета военной помощи Украине стоимостью $425 млн. Он включает дополнительное вооружение для ПВО, боеприпасы "воздух-поверхность", бронетехнику.

- Камала Харрис заявила, что в случае победы на выборах ее президентство не будет продолжением президентства Джо Байдена. "Я представляю новое поколение руководителей", - подчеркнула она в интервью телеканалу Fox News.

- Экипажи вертолетов Ми-28НМ "Ночной охотник" нанесли ракетные удары по бронетехнике и личному составу ВСУ в курском приграничье, сообщили в Минобороны России.

- Электроснабжение Сухума и западной части Абхазии восстановили за счет поставок электроэнергии из России, сообщила пресс-служба "Черноморэнерго". В среду вечером большая часть Абхазии осталась без энергоснабжения из-за обрыва высоковольтного провода в Очамчирском районе.

- Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в акватории Тихого океана у западного побережья Мексики. Эпицентр находился в 269 км к западу от города Мансанильо. По интенсивности сотрясений сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

- Российский теннисист Даниил Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в четвертьфинале "Шлема шести королей" в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:3 в пользу Синнера.