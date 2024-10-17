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Литва построит завод по выпуску тротила за 28 млн евро

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Литовская госкомпания Detonas, занимающаяся бурением и взрывными работами, планирует построить завод по производству тротила на севере Литвы, сообщило министерство коммуникаций и транспорта страны.

Инвестиции в проект оцениваются в 28 млн евро.

"Учитывая сегодняшнюю геополитическую ситуацию, развитие промышленности взрывчатых веществ является чрезвычайно важным шагом как для обороны Литвы, так и для всего региона", - цитируется в сообщении замминистра коммуникаций и транспорта Миндаугас Тарнаускас.

В пресс-релизе Detonas директор завода Вайдас Зубавичюс отмечает, что после начала производства тротила компания сможет расширяться и искать новые рынки.

Строительные работы на заводе планируется начать в 2025 году и завершить в течение двух лет. Планируется производить 1 тыс. тонн тротила, он будет предназначаться для рынков Литвы, стран ЕС и НАТО. До 80% продукции будет экспортироваться.

Литва
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