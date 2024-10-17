Строительство завода снарядов Rheinmetall в Литве может быть отложено

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Начало строительства германским концерном Rheinmetall завода в Литве по выпуску снарядов может запаздывать из-за продолжающихся переговоров литовских властей и компании, заявила агентству BNS премьер-министр страны Ингрида Шимоните.

"Могу только сказать, что процесс все еще продолжается, переговоры все еще продолжаются. Поскольку переговоры еще продолжаются, я не очень могу что-то комментировать. (...) Наша цель - хороший результат, а не быстрый результат, потому что здесь есть серьезные обязательства и серьезные решения, и сколько времени потребуется для согласования, то и время будет выделено", - сказала она.

"Если (начало строительства - BNS) задержится на месяц-два или около того, то тоже может быть так, но важнее договориться о хорошем проекте, потому что Литва, уделяя этому проекту очень много внимания, не должна брать на себя обязательства, которые не соответствуют интересам Литвы", - сказала премьер-министр, отвечая на вопрос, может ли быть отложено начало строительства завода по производству 155-мм артиллерийских снарядов.

Договор аренды земли с Rheinmetall ранее планировалось подписать в июле, а строительство завода начать в октябре.

Премьер-министр не уточнила конкретных сроков завершения переговоров с немецким концерном, но подчеркнула, что Литва будет "достаточно бороться" за свои интересы.

"Мы считаем, что мы как правительство уже сделали много процедурных вещей в этом процессе, как по сюжету, так и по другим вопросам. Но мы хотим иметь здесь прежде всего то, что нам нужно", - сказала Шимоните, не уточнив, какие предложения Rheinmetall не отвечают интересам Литвы.

"Нам просто нужно договориться, что мы покупаем то, что нам нужно", - добавила она.

По словам Шимоните, ведутся переговоры и о форме управления заводом Rheinmetall в Литве.

Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас на прошлой неделе заявил, что с Rheinmetall ведутся переговоры о том, сколько и каких параметров 155 мм снарядов Литва будет закупать у немцев. По его словам, переговоры подходят к концу, и договоренности должны быть закреплены в договоре.

Rheinmetall планирует инвестировать в строительство завода свыше 180 млн евро.