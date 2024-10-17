Поиск

Строительство завода снарядов Rheinmetall в Литве может быть отложено

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Начало строительства германским концерном Rheinmetall завода в Литве по выпуску снарядов может запаздывать из-за продолжающихся переговоров литовских властей и компании, заявила агентству BNS премьер-министр страны Ингрида Шимоните.

"Могу только сказать, что процесс все еще продолжается, переговоры все еще продолжаются. Поскольку переговоры еще продолжаются, я не очень могу что-то комментировать. (...) Наша цель - хороший результат, а не быстрый результат, потому что здесь есть серьезные обязательства и серьезные решения, и сколько времени потребуется для согласования, то и время будет выделено", - сказала она.

"Если (начало строительства - BNS) задержится на месяц-два или около того, то тоже может быть так, но важнее договориться о хорошем проекте, потому что Литва, уделяя этому проекту очень много внимания, не должна брать на себя обязательства, которые не соответствуют интересам Литвы", - сказала премьер-министр, отвечая на вопрос, может ли быть отложено начало строительства завода по производству 155-мм артиллерийских снарядов.

Договор аренды земли с Rheinmetall ранее планировалось подписать в июле, а строительство завода начать в октябре.

Премьер-министр не уточнила конкретных сроков завершения переговоров с немецким концерном, но подчеркнула, что Литва будет "достаточно бороться" за свои интересы.

"Мы считаем, что мы как правительство уже сделали много процедурных вещей в этом процессе, как по сюжету, так и по другим вопросам. Но мы хотим иметь здесь прежде всего то, что нам нужно", - сказала Шимоните, не уточнив, какие предложения Rheinmetall не отвечают интересам Литвы.

"Нам просто нужно договориться, что мы покупаем то, что нам нужно", - добавила она.

По словам Шимоните, ведутся переговоры и о форме управления заводом Rheinmetall в Литве.

Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас на прошлой неделе заявил, что с Rheinmetall ведутся переговоры о том, сколько и каких параметров 155 мм снарядов Литва будет закупать у немцев. По его словам, переговоры подходят к концу, и договоренности должны быть закреплены в договоре.

Rheinmetall планирует инвестировать в строительство завода свыше 180 млн евро.

Ингрида Шимоните Литва правительство Rheinmetall Лауринас Касчюнас Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Турпоток из России в Японию за девять месяцев вырос в 2,3 раза

Турпоток из России в Японию за девять месяцев вырос в 2,3 раза

Шесть человек пропали после схода лавины в Киргизии

Что случилось этой ночью: четверг, 17 октября

Рынок акций США вырос, Dow Jones установил новый рекорд

КНДР подтвердила разрыв ведущих в Южную Корею дорог со своей стороны границы

КНДР подтвердила разрыв ведущих в Южную Корею дорог со своей стороны границы

Харрис пообещала, что ее президентство будет отличаться от президентства Байдена

Харрис пообещала, что ее президентство будет отличаться от президентства Байдена

Министры обороны стран НАТО обсудят усиление альянса и помощь Украине

Министры обороны стран НАТО обсудят усиление альянса и помощь Украине

США выделят Украине военную помощь на $425 млн

Туроператоры отметили улучшение ситуации с записью на оформление шенгенских виз

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });