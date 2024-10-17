Великобритания ввела санкции против 22 российских танкеров

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Великобритания ввела санкции против 18 российских нефтяных танкеров и 4 танкеров для перевозки сжиженного природного газа, сообщил британский МИД, отметив, что это пока "самый крупный пакет санкций против теневого флота нефтяных танкеров".

"Еще 18 судов теневого флота будут отстранены от захода в порты Великобритании и не смогут получить доступ к ведущим в мире британским морским службам, в результате чего общее число нефтяных танкеров, подпавших под санкции, достигло 43", - отмечает МИД.

В частности, под санкции попали очередные танкеры "Совкомфлота". В том числе это Ns bora, Atlas, Moskovsky prospect, Ns arctic, Callisto, Scf baikal, Scf samotlor, Suvorovsky prospect, Eastern pearl, Kudos stars, Sea fidelity, Stratos aurora, Turbo voyager, Azure celeste, Varuna, Sai baba, Artemis, Antaeus.

В санкционном списке также 4 судна для перевозки СПГ Velikiy Novgorod, Mulan, Everest Energy и Marshal Vasilevskiy (универсальное судно газовоз и регазификатор).

Также под санкции попала "РусГазДобыча". АО "РусГазДобыча" - компания, реализующая проект по газоразделению на территории России, сказано на сайте корпорации.