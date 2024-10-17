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Что произошло за день: четверг, 17 октября

Ликвидация главы политбюро ХАМАС, первое чтение законопроекта против пропаганды чайлдфри, приговор бывшему главному наркологу РФ, санкции Лондона против 22 российских танкеров

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Израильские военные ликвидировали главу политбюро группировки ХАМАС Яхью Синвара. Израильские военные пытались найти и ликвидировать Синвара как одного из организаторов нападения на Израиль в октябре 2023 года.

- Решение ЦБ РФ по ключевой ставке на заседании 25 октября не предопределено, "будем смотреть на весь комплекс факторов на следующей неделе", заявила Эльвира Набиуллина.

- Великобритания ввела санкции против 18 российских нефтяных танкеров и 4 танкеров для перевозки СПГ.

- Проект закона о запрете пропаганды чайлдфри принят Госдумой в первом чтении. Во время рассмотрения документа вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила о подготовке законопроекта о запрете распространения деструктивной информации в целом.

- Бывший главный нарколог России Евгений Брюн приговорен к семи годам колонии. Сроки получили еще четверо фигурантов дела об особо крупном мошенничестве. По фабуле дела, с 2015 по 2018 год было похищено 137,7 млн рублей при поставках в Московский научно-практический центр наркологии тест-контейнеров и реагентов.

- Роспотребнадзор выявил 48 опасных БАДов, из оборота изъято более 118 тысяч упаковок продукции с содержанием симетикона и мелатонина.

- Криштиану Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира по версии Forbes. Его доход в 2024 году составил $285 млн.

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