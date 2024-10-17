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Турецкий ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 50%

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Центробанк Турции не стал менять ключевую процентную ставку по итогам седьмого заседания подряд.

Ставка по семидневным операциям РЕПО осталась на отметке 50% годовых, что совпало с прогнозами аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Стоимость заимствований удерживается на этом уровне с марта.

В заявлении турецкого ЦБ говорится, что тренд в базовой инфляции (без учета цен на продукты питания и энергоносители) повысился в конце третьего квартала, что поставило под вопрос ожидаемое замедление роста потребительских цен в ближайшем будущем.

При этом основной показатель инфляции в сентябре замедлился до 49,4% с 52% в августе и обновил минимум с июля 2023 года. Ослабление инфляции отмечено по итогам четвертого месяца подряд.

Курс турецкой нацвалюты слабо меняется в ходе торгов в четверг и составляет 34,1735 лиры/$1. С начала этого года лира подешевела на 15,9%.

Турция
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