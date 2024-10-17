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ЕЦБ теперь ожидает возврата инфляции к целевым 2% в течение 2025 года

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк ожидает, что инфляция в еврозоне вернется на целевой уровень в 2% на устойчивой основе в течение 2025 года. Об этом заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам состоявшегося в четверг заседания.

Ранее прогноз предусматривал возврат инфляции к 2% только в конце следующего года.

Как стало известно в четверг, потребительские цены в еврозоне в сентябре увеличились на 1,7% в годовом выражении. Таким образом, инфляция оказалась минимальной с апреля 2021 года и опустилась ниже целевого уровня. Тем временем руководство ЕЦБ полагает, что темпы роста потребительских цен в годовом выражении ускорятся в ближайшие месяцы за счет низкой сравнительной базы.

По мнению Лагард, повышательными рисками для инфляции в еврозоне являются сильный рост зарплат и прибылей компаний, а также геополитические риски, которые способны привести к скачку цен на энергоносители и стоимости перевозок. Между тем понижательными рисками остаются последствия жесткой денежно-кредитной политики и замедление роста мировой экономики.

Глава ЕЦБ подчеркнула, что дезинфляционный процесс в еврозоне продолжается согласно ожиданиям, и именно это стало главной причиной единогласного решения снизить все три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов в октябре.

Также Лагард указала, что последние статданные сигнализируют о замедлении роста экономики еврозоны. В частности, это отражено в падении сводного индекса менеджеров по закупкам (PMI) еврозоны ниже отметки в 50 пунктов, отделяющей рост деловой активности от спада.

В то же время она подчеркнула, что ЕЦБ не прогнозирует рецессии в валютном блоке и по-прежнему ждет "мягкой посадки".

Регулятор ожидает, что в дальнейшем ситуация в экономике еврозоны улучшится благодаря увеличению внутренних потребительских расходов, а также проявлению эффектов смягчения денежно-кредитной политики.

В ходе пресс-конференции несколько журналистов спрашивали Лагард о возможности снижения ставок на последующем заседании или на нескольких последующих заседаниях подряд, однако она твердо повторила, что решения ЕЦБ зависят от поступающих статданных, и у регулятора нет заранее определенной траектории изменения ставок.

ЕС Евросоюз ЕЦБ Кристин Лагард
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