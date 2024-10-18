Глава Банка Франции посоветовал ЕЦБ сохранять гибкость ДКП

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Европейскому центробанку стоит сохранять гибкость в реализации денежно-кредитной политики, чтобы эффективно реагировать на замедление инфляции и ослабление экономики, заявил журналистам глава Банка Франции и член совета управляющих ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гало.

"Дальнейшее направление мне понятно: нам нужно продолжать снижать ограничительный характер ДКП надлежащим образом, - сказал он. - Однако темпы снижения должны быть продиктованы гибкостью и прагматизмом. В условиях крайне неопределенной ситуации в мире мы сохраняем за собой все опции на предстоящих заседаниях".

17 октября ЕЦБ снизил все три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов и предположил, что инфляция в еврозоне вернется к целевому значению в 2% на устойчивой основе в течение 2025 года, а не к концу следующего года, как предполагалось ранее.

"Это не первое снижение и не последнее, - сказал де Гало. - В будущем мы будем принимать решения исходя из поступающих данных, не обращая внимания на волатильность и используя прогнозы и продвинутые индикаторы".

Следующее заседание ЕЦБ состоится 12 декабря.