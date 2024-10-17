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Большой десантный корабль с морпехами ВМС США зашел на Кипр

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Американский десантный транспорт-док Oak Hill с отрядом морской пехоты на борту в четверг зашел в кипрский порт Ларнака, сообщил 6-й оперативный флот США.

Большой десантный корабль Oak Hill вместе с универсальным десантным кораблем Wasp и десантно-вертолетным кораблем-доком New-York входит в состав американской амфибийно-десантной группы. На кораблях группы размещен 24-й экспедиционный батальон морской пехоты. Его численность составляет не менее двух тысяч морпехов. На корабле Wasp также базируются истребители пятого поколения F-35 Lightning II.

Группировка действует в Восточном Средиземноморье вблизи Израиля на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке. В регионе оперативные задачи также выполняют два американских ракетных эсминца.

ВМС США Кипр Ларнака F-35
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