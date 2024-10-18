Поиск

Брюссель указал Грузии на несоответствие еврокурсу и подтвердил поддержку Молдавии

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Заседавший в четверг в Брюсселе Евросовет выразил "серьезную обеспокоенность" действиями грузинского правительства, "противоречащими ценностям и принципам, на которых основан Европейский союз".

"Европейский совет напоминает, что такой курс действий ставит под угрозу европейский путь Грузии и фактически останавливает процесс вступления. Он призывает Грузию предпринять демократические, всеобъемлющие и устойчивые реформы в соответствии с основными принципами европейской интеграции", - говорится в заключениях саммита ЕС.

В Брюсселе ожидают, "что предстоящие парламентские выборы будут свободными и справедливыми, соответствующими международным стандартам и с беспрепятственным доступом для международных и внутренних наблюдателей за выборами". В документе подчеркивается "необходимость защиты свободных, независимых и плюралистических СМИ".

В то же время в нем отмечается готовность ЕС "поддержать грузинский народ на его европейском пути".

В своих заключениях Европейский совет заявил о "неизменной поддержке Евросоюзом Республики Молдова и ее пути к вступлению".

В документе приветствуется "последовательная приверженность властей Республики Молдова процессу реформ". Молдавским властям рекомендовано "укреплять устойчивость и стабильность страны".

Брюссель Европейский совет Европейский союз Молдавия Грузия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Большой десантный корабль с морпехами ВМС США зашел на Кипр

Обострение палестино-израильского конфликта

Глава МИД Израиля подтвердил ликвидацию лидера ХАМАС Синвара

Глава МИД Израиля подтвердил ликвидацию лидера ХАМАС Синвара
Обострение палестино-израильского конфликта

Израильское ТВ сообщило о ликвидации лидера ХАМАС

Польша планирует увеличить численность армии до 229 тыс. человек в 2025 году

Польша планирует увеличить численность армии до 229 тыс. человек в 2025 году
Обострение палестино-израильского конфликта

ЦАХАЛ проверяет информацию о возможной гибели лидера ХАМАС

ЦАХАЛ проверяет информацию о возможной гибели лидера ХАМАС

Великобритания ввела санкции против 22 российских танкеров

Великобритания ввела санкции против 22 российских танкеров
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });