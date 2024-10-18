Брюссель указал Грузии на несоответствие еврокурсу и подтвердил поддержку Молдавии

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Заседавший в четверг в Брюсселе Евросовет выразил "серьезную обеспокоенность" действиями грузинского правительства, "противоречащими ценностям и принципам, на которых основан Европейский союз".

"Европейский совет напоминает, что такой курс действий ставит под угрозу европейский путь Грузии и фактически останавливает процесс вступления. Он призывает Грузию предпринять демократические, всеобъемлющие и устойчивые реформы в соответствии с основными принципами европейской интеграции", - говорится в заключениях саммита ЕС.

В Брюсселе ожидают, "что предстоящие парламентские выборы будут свободными и справедливыми, соответствующими международным стандартам и с беспрепятственным доступом для международных и внутренних наблюдателей за выборами". В документе подчеркивается "необходимость защиты свободных, независимых и плюралистических СМИ".

В то же время в нем отмечается готовность ЕС "поддержать грузинский народ на его европейском пути".

В своих заключениях Европейский совет заявил о "неизменной поддержке Евросоюзом Республики Молдова и ее пути к вступлению".

В документе приветствуется "последовательная приверженность властей Республики Молдова процессу реформ". Молдавским властям рекомендовано "укреплять устойчивость и стабильность страны".