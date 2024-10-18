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Посол Евросоюза предупредил, что Грузия может потерять всю финансовую помощь ЕС

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Сохранение существующего политического курса в Грузии после парламентских выборов в октябре приведет к утрате всей финансовой помощи Евросоюза, заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.

"Грузия уже потеряла помощь ЕС на сумму 121 млн евро (прямая ежегодная поддержка правительства - ИФ), и это касается только текущих программ помощи. Если траектория движения правительства не изменится, к сожалению, Грузия будет терять все больше и больше", - сказал Герчинский, которого цитирует издание bpn.ge.

"Если грузины голосованием (на парламентских выборах 26 октября - ИФ) решат не продолжать членство в ЕС, Грузия потеряет всю финансовую помощь, которая была направлена ранее, а затем Грузия потеряет все деньги, которые получают члены ЕС, особенно страны с более низким уровнем экономического развития", - добавил посол.

26 октября в Грузии пройдут парламентские выборы, с результатами которых западные страны связывают перспективы сотрудничества: в случае победы партии "Грузинская мечта", которая формирует правительство в настоящее время, и сохранения существующего политического курса, ЕС и США могут ввести в отношении Грузии масштабные санкции.

В мае-июне этого года США ввели персональные санкции в отношении ряда членов правительства и депутатов правящей партии "Грузинская мечта" из-за принятия парламентом страны закона "О прозрачности иностранного влияния", который резко критиковали оппозиция и западные страны, называя его пророссийским. Евросоюз также заявлял о возможности введения санкций в отношении Грузии, официальные лица ЕС подчеркивали, что де-факто процесс присоединения Грузии к ЕС приостановлен.

Грузия Евросоюз ЕС Павел Герчинский
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