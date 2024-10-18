Россияне не пострадали из-за пожара в отеле Антальи

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Российских туристов нет среди пострадавших из-за пожара в отеле на курорте Бельдиби в турецкой провинции Анталья, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) в пятницу.

"Опрошенные туроператоры сообщили, что по состоянию на 17:30 по Москве пострадавших в результате пожара в отеле Imperial Sunland Resort в Бельдиби нет. Туристам предлагают альтернативное размещение в другом отеле", - говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях появилась информация о пожаре в пятизвездном отеле на турецком курорте Бельдиби в 35 км от Антальи. Сообщалось также, что российские туристы заблокированы в номерах и не могут выбраться.

"Эта информация на текущий момент туроператорами не подтверждается", - отметили в АТОР.

Отель Imperial Sunland Resort расположен на берегу моря, в нем 244 номера.