В Анталье всех постояльцев сгоревшего отеля переселили

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Российские туроператоры переселили туристов, отдыхавших в отеле Imperial Sunland Resort в Анталье, где произошел пожар, в другие гостиницы, никто из них не пострадал, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Отель из-за пожара закрылся, всех постояльцев из него выселили.

"Гостей отеля Imperial Sunland Resort 5* в Бельдиби переселили в другие гостиницы. О пострадавших туристах ни один из опрошенных туроператоров не сообщил", - говорится в сообщении.

"В частности, в компании PEGAS Touristik рассказали, что перевезли 62 человека в пятизвездочный отель Ma Biche в Кемере. За медпомощью никто из них не обращался", - отмечают в АТОР.

Пожар в пятизвездочном отеле Imperial Sunland Resort 5* на курорте Бельдиби в 35 км от Антальи произошел днем 18 октября. Отель расположен на берегу моря, в нем 244 номера. Он пользуется популярностью у российских туристов.