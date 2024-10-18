Более миллиона человек досрочно проголосовали на выборах президента США в Джорджии

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Около 14% зарегистрированных избирателей Джорджии проголосовали на стартовавших на этой неделе в этом штате досрочных выборах президента США, заявил главный операционный директор офиса секретаря штата Брэд Раффенспергер.

"Мы сделали это! Мы пересеки отметку в 1 млн голосов около 11:50 (18:50 мск). Потрясающая явка!", - написал главный операционный директор Габриэль Стерлинг в социальной сети X.

Голосование в Джорджии началось во вторник: в тот день свои голоса отдали более 300 тыс. избирателей. Это на 123% больше, чем на прошлых выборах.

Издание The Hill отмечает, что Джорджия является одним из ключевых штатов на президентских выборах в этом году. В 2016 году большинство жителей штата проголосовали за республиканского кандидата, а в 2020 - за кандидата от демократов.

Между тем, по данным "Лаборатории выборов" Флоридского университета на 18 октября, более 10,7 млн человек по всей стране отдали свои голоса в рамках досрочных выборов, почти 3 млн - лично и около 7,7 млн - по почте. Всего почтовые бюллетени запросили более 55,8 млн человек.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. За пост поборются кандидат от демократов вице-президент Камала Харрис и кандидат от республиканцев экс-президент Дональд Трамп.