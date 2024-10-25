В предвыборном штабе Трампа наблюдается "сдержанный оптимизм"

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В предвыборном штабе экс-президента США республиканца Дональда Трампа считают хорошими шансы их кандидата на победу на президентских выборах, сообщает в пятницу The Hill со ссылкой на источники.

"Если говорить о разнице в кампаниях 2020 и 2024 года, то в окружении президента в 2020 году люди искали хоть какие-то хорошие новости. В 2024 году люди ищут хоть какие-то потенциально плохие новости, потому что они поверить не могут, насколько хорошие поступают данные", - заявил неназванный советник Трампа.

По данным The Hill, опросы общественного мнения показывают цифры для Трампа лучше, чем даже в победном для него 2016 году. В окружении кандидата, по словам источников, наблюдается "сдержанный оптимизм".

"Я бы говорил об осторожном оптимизме. В штабе думают, что они должны победить, но никогда не знаешь, как пойдет работа с избирателями на местах", - в свою очередь отметил политтехнолог-республиканец, близкий к кампании Трампа.

Еще один источник подчеркнул, что, по его мнению, в штабе соперника Трампа вице-президента демократа Камалы Харрис теперь понимают необходимость изменений в своей кампании и корректируют стратегию взаимодействия со СМИ.

Ранее целый ряд опросов показывал, что Трамп и Харрис имеют практически одинаковый уровень поддержки. Так, опрос The Hill и сайта по слежению за выборами Decision Desk HQ показал, что Харрис опережает Трампа всего на 1% процентный пункт. При этом они одинаково популярны в штатах Мичиган, Висконсин и Пенсильвания, победа в которых с наибольшей степенью гарантирует Харрис пост президента.

Сам Трамп заявлял, что получает небывалый для него ранее уровень поддержки.

"Мы добиваемся чего-то невероятного. Никогда не было таких демонстраций, таких масштабов, энтузиазма. У нас настрой лучше, чем в 2016 и 2020 годах", - заявил Трамп в минувший вторник на митинге в штате Северная Каролина.

Выборы президента США пройдут 5 ноября.