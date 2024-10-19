Дрон врезался в здание близ резиденции Нетаньяху в Кесарии

Полицейские ограждения в районе резиденции Биньямина Нетаньяху Фото: Mostafa Alkharouf/Anadolu via Getty Images

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Беспилотник врезался в здание в поселении Кесария около частной резиденции премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщает в субботу The Times of Israel.

Премьера и его супруги дома в момент инцидента не было. Данных о пострадавших не поступало.

По данным израильской стороны, с территории Ливана в субботу утром запустили три дрона в направлении Израиля. Два удалось сбить, а еще один смог долететь до города.