Израиль ответит на запуск дрона по резиденции Нетаньяху

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Израиль планирует принять ответные меры в связи с запуском с ливанской территории беспилотника, который врезался в здание близ резиденции израильского премьера Биньямина Нетаньяху в Кесарии, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на дипломатический источник.

"Хезболла" является ставленником Ирана, поэтому Иран также несет ответственность за этот инцидент", - добавил источник.

Нетаньяху заявил, что "агенты Ирана, которые пытались убить меня и мою жену, совершили горькую ошибку".

Ранее в субботу беспилотник врезался в здание в городе Кесария около частной резиденции Нетаньяху. Премьера и его супруги не было дома в момент инцидента. Данных о пострадавших не поступало.

По данным израильской стороны, с территории Ливана в субботу утром запустили три дрона в направлении Израиля. Два удалось сбить, а еще один смог долететь до города.