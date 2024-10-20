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В Кремле сообщили, что Путин и Вучич обсудили в телефонной беседе Украину

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич в ходе телефонного разговора выразили удовлетворение уровнем двусторонних отношений, подтвердили настрой на дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества, сообщила пресс-служба президента РФ.

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По данным пресс-службы, была обсуждена ситуация вокруг Украины. "Владимир Путин дал оценку хода специальной военной операции", - отмечается в сообщении.

"Лидеры обменялись поздравлениями по случаю 80-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков. В этот день в 1944 году завершилась Белградская наступательная операция Советской армии, в которой участвовали подразделения Народно-освободительной армии Югославии. Это стало одним из ключевых событий завершающего этапа Второй мировой войны на Балканах", - отмечает пресс-служба.

По ее данным, "Александр Вучич поблагодарил Владимира Путина за принципиальную позицию, которую занимает Россия по вопросам обеспечения территориальной целостности Сербии".

Лидеры условились и далее поддерживать личные контакты, проинформировала пресс-служба президента России.

Владимир Путин Александр Вучич Сербия
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