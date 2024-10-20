Вучич поблагодарил Путина за готовность РФ поставить Сербии газ зимой

Президент Сербии Александр Вучич Фото: Filip Stevanovic/Anadolu via Getty Images

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Президент Сербии Александр Вучич в ходе первого за 2,5 года телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным выразил благодарность Москве за готовность поставить газ его стране в предстоящий зимний сезон, сообщили в воскресенье западные СМИ.

"Я отдельно хочу поблагодарить президент Путина за гарантии того, что Россия направит этой зимой Сербии достаточно газа", - приводят СМИ слова Вучича.

Он обещал не менять позицию Белграда по западным санкциям против РФ и не присоединяться к ним.

В начале сентября вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что Белград, несмотря на давление Запада, никогда не введет санкции в отношении России и не станет членом НАТО. Он заверил, что Сербия не позволит испортить отношения стратегического партнерства с РФ.