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ВСУ атаковали четыре населенных пункта Белгородской области

Есть пострадавший

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Четыре населенных пункта в Белгородской области были обстреляны и атакованы дронами с украинской стороны, ранен мужчина, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в воскресенье.

"ВСУ атаковали сразу 4 населенных пункта нашей области. Ранен один мирный житель. В Борисовском районе в селе Грузское беспилотник нанес удар по сельскохозяйственному предприятию. Пострадал охранник. Мужчину с минно-взрывной травмой, контузией, осколочными ранениями лица, руки и ног бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. На предприятии повреждена газовая труба", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Также, по его словам, были обстреляны город Шебекино и село Новая Таволжанка. Повреждены частные дома.

Кроме того, артиллерийскому обстрелу и атакам дронов-камикадзе подверглось село Тишанка Волоконовского района. Повреждены социальный объект и частные домовладения.

"Информация о последствиях уточняется", - добавил Гладков.

Вячеслав Гладков Белгородская область Борисовский район
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