Средства ПВО за ночь уничтожили 18 беспилотников над четырьмя регионами РФ

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - За прошедшую ночь над Ростовской, Брянской, Курской и Орловской областями было уничтожено 18 беспилотников, сообщает Минобороны России в понедельник.

"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов: 11 БПЛА над территорией Ростовской области, 4 - над территорией Брянской области, 2 - над территорией Курской области и 1 - над территорией Орловской области", - говорится в сообщении.