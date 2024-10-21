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Средства ПВО за ночь уничтожили 18 беспилотников над четырьмя регионами РФ

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - За прошедшую ночь над Ростовской, Брянской, Курской и Орловской областями было уничтожено 18 беспилотников, сообщает Минобороны России в понедельник.

"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов: 11 БПЛА над территорией Ростовской области, 4 - над территорией Брянской области, 2 - над территорией Курской области и 1 - над территорией Орловской области", - говорится в сообщении.

Брянск Курск Минобороны Орловская области
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