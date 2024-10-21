Более 55% граждан Молдавии не поддержали изменение конституции для вступления в ЕС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - На референдуме в Молдавии 55,16% граждан проголосовали против изменения конституции для вступления в Евросоюз, сообщает молдавский ЦИК после обработки 77,74% протоколов.

Ранее ЦИК признал конституционный референдум состоявшимся. По данным на 19:00 (время совпадает с московским), в нем приняли участие 43% избирателей, включенных в списки для голосования.

Референдум прошел в воскресенье. Гражданам Молдавии нужно было ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы внесение поправок в Конституцию с целью вступления Республики Молдова в ЕС?" В случае положительного ответа молдавского общества в основной закон страны должен быть внесен ряд поправок, текст которых одобрен Конституционным судом.