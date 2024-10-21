Окончательные результаты референдума в Молдавии станут известны в понедельник утром

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Окончательные результаты референдума об изменении конституции Молдавии для вступления в Евросоюз станут известны в понедельник утром, свидетельствуют предварительные итоги голосования, обнародованные ЦИК страны.

После обработки 90% протоколов для голосования (1,235 млн. голосов из 1,48 млн.) 54% избирателей не поддержали изменение молдавской конституции. При этом не подсчитаны голоса почти 200 тыс. избирателей за рубежом, большинство из них, согласно около 30 тыс. обработанных голосов, голосуют за евроинтерграцию.

Референдум прошел в воскресенье, одновременно с выборами президента. Гражданам предстояло ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы внесение поправок в Конституцию с целью вступления Республики Молдова в ЕС?". В случае положительного ответа, в конституцию должен быть внесен ряд поправок, текст которых одобрен Конституционным судом.

Как сообщалось, во второй тур выборов президента Молдавии вышли действующий президент Майя Санду и бывший генеральный прокурор Александр Стояногло. Санду набирает 37,37% голосов, Стояногло поддержали 29% избирателей. Они поборются за пост главы государства во втором туре, который состоится 3 ноября.