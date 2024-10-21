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Санду и Стояногло выходят во второй тур выборов президента Молдавии

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Во второй тур президентских выборов в Молдавии выходят действующий президент Майя Санду и бывший генеральный прокурор Александр Стояногло, свидетельствуют предварительные результаты голосования, обнародованные в ночь на понедельник Центральной избирательной комиссией страны.

После обработки 89% протоколов голосования (1,25 млн. голосов из 1,56 млн.) Санду набирает 37,37% голосов, Стояногло - 29% голосов. Таким образом, они поборются за пост главы государства во втором туре, который состоится 3 ноября.

Далее следуют лидер "Нашей партии" Ренато Усатый (13,77%), бывший башкан Гагаузии Ирина Влах (6,05%), экс-прокурор Виктория Фуртунэ (5,17%), бывшие премьер-министры Василий Тарлве и Ион Кику, которые набрали 3,55% и 2,28% голосов соответственно. Остальных кандидатов поддержали менее одного процента избирателей. Всего на выборах президента Молдавии баллотировались 11 кандидатов.

В президентских выборах приняли участие почти 1,6 млн. избирателей, в том числе около 240 тыс. за рубежом. Голосование еще продолжается на участках в США и Канаде.

Ирина Влах Майя Санду Александр Стояногло Молдавия
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